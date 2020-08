Yandel lanza su nueva producción discográfica 'Quien contra mi 2'

Las redes sociales amanecieron están que estallan, luego del lanzamiento que hizo Yandel.

Así es, el cantante urbano lanzó "Quien contra mi 2", que si bien toma de base el nombre del primer álbum con el que se lanzó Como solista en 2003, tiene el peso de un bagaje musical que ha ido nutriendo su trayectoria con el paso de los años.

Yandel escribió en su cuenta de Instagram: "Ya está en la calle 'Quien contra mí 2'. Gracias a todos mis colegas y productores por el apoyo y tanto cariño! #QuienContraMiParte2"

El álbum cuenta con 22 temas y 29 invitados entre nuevas promesas y artistas consolidados de diferentes géneros musicales.

“Yo siempre quería hacer un disco solo, para poder llevar la música que yo quisiera y hacer lo que me diera la gana”, reveló en una entrevista a Primera Hora.

“Entonces ese disco fue una experiencia bonita porque ambos lanzamos discos como solistas. Wisin sacó El sobreviviente y yo Quién contra mí”, recordó.

“Pero nunca nos separamos. Siempre comoquiera seguimos trabajando ‘Wisin y Yandel’ el concepto”, aclaró.

La canción "No te vayas" con J Balvin, es el primer corte promocional del álbum.

Añadió: “Es una canción que yo hice pensando en lo que está pasando en esta pandemia".

"Tú sabes que ya no se puede ir a las discotecas, no se puede estar por ahí janguendo, entonces es como que ‘te puse reguetón en el cuarto, no te vayas’”, explicó.

