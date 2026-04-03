Un hallazgo de drogas se dio esta Semana Santa dentro de las instalaciones de la Terminal de contenedores de la zona atlántica en la provincia de Colón, informó la Procuraduría, en una acción conjunta con la Policía Nacional (PN).

La droga estaba oculta en 17 paquetes, en el área del cielo raso de los baños y lockers de los estibadores.

La droga pasó a manos de la PN, para su custodia y serán elementos en esta investigación judicial que inició la fiscalía de drogas.

A finales del mes de marzo, en un operativo de la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala en coordinación con la Policía Nacional, se aprehendieron a tres trabajadores portuarios con tres paquetes de drogas.

Por lo que se legalizó su aprehensión, en un caso de tráfico internacional de drogas, en el puerto de contenedores de la provincia de Colón.

