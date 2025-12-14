Una salud buena también forma parte de la Navidad y este jueves y viernes quedará demostrado en el Parque Omar con la "Zumba Navideña".

En el conocido Domo, ubicado en la entrada principal del parque, de 6:30 p.m. a 7:40 p.m., el coach de baile Algis Andrés realizará esta actividad física que es gratuita y en la cual los interesados en participar solo deberán donar un juguete.

"Estarás contribuyendo a que más niños tengan una festividad llena de alegría", destacó el entrenador físico, quien realiza esta actividad benéfica para cerrar 2025 y recibir 2026 de una manera positiva y llena de energía.

Este espacio motivacional está pensado para que conectes con tus emociones, disfrutes de clases de zumba dinámicas y, además, aportes a una buena causa: ayudar a hacer feliz a un niño en Navidad, dijo Andrés.

De esta forma, la llegada del nuevo año será aún más especial gracias a una actividad que combina bienestar, motivación y espíritu solidario.

La oportunidad también es propicia para que los asistentes se deleiten con el arreglo navideño del Parque Omar, uno de los más espectaculares de la ciudad.

Algis Andrés ofrece clases semanales de zumba en el parque recreativo sin costo alguno para público en general.

