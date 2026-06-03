Cobre Panamá refuerza su compromiso ambiental con "Guardianes Verdes"

Más de 50 mil niños y niñas de todo el país se beneficiarán del proyecto "Guardianes Verdes", una iniciativa de la empresa Cobre Panamá en alianza con la Fundación Educación y Desarrollo Humano de Panamá (Fedhupa) para concientizar a las nuevas generaciones sobre el cuidado del medioambiente e impacto de los seres humanos en su degradación.

El proyecto, según Josué Trotman, gestor social de la asociación, no solo creará conciencia ambiental entre los más pequeños, sino que también promoverá la educación ecológica y fortalecerá el compromiso de las comunidades con la protección de los recursos naturales a través de acciones concretas de reforestación, limpieza de ecosistemas y capacitaciones con el objetivo de que los ciudadanos entiendan que la naturaleza es más que un bien al que se le puede sacar provecho.

Mencionó que su objetivo principal es atraer la atención de los más pequeños; por ello, han creado una serie de elementos didácticos e interactivos como libros de colorear, composiciones musicales y un personaje llamado "Capi Verde" con la finalidad de que los menores puedan asimilar mejor el mensaje.

Trotman reconoció que la población panameña, en los últimos años, ha venido creando conciencia en torno a la preservación del ambiente; sin embargo, aún hace falta mayor respaldo; por tal motivo, reforzarán sus estrategias a nivel nacional de la mano de Cobre Panamá.

Esta colaboración, de acuerdo con Maru Gálvez, gerente de relaciones públicas de la empresa minera, les permitirá llegar a más personas y crear un impacto sostenible en el tiempo que realmente beneficie a los ciudadanos y al entorno natural.

"Esto es parte de la formación de los mejores ciudadanos que el país necesita; estos niños mañana van a ser líderes comunitarios o autoridades y tomarán decisiones sobre la gestión ambiental. Por ello, que puedan ser formados en este tipo de educación nos va a garantizar tener ese éxito que se quiere no solo ahora, sino también en futuras generaciones", acotó.

Señaló que educar en temas ambientales se ha convertido en un reto porque los menores tienen acceso a todo tipo de información a través de sus dispositivos electrónicos; por tanto, es crucial aliarse con instituciones de gran alcance y comprometidas a hacer las cosas bien como Fedhupa.'

70

escuelas de las provincias de Coclé y Colón serán las primeras beneficiadas con la iniciativa. 5.9

millones de hectáreas de bosques y tierras boscosas posee Panamá.

El proyecto, en su primera fase, impactará a más de 70 escuelas de las comunidades aledañas a la mina, en las provincias de Coclé y Colón; posteriormente se trasladará a la ciudad capital y al resto del país.

El ingeniero forestal Arsenio González, por su parte, reiteró a la ciudadanía que de los bosques depende el agua y la supervivencia de las aves y animales que, a su vez, contribuyen con la sostenibilidad del ambiente y el desarrollo humano, pues sus elementos pueden ser utilizados para alimentación, recreación y generación de ingresos.

Panamá, afirma el Ministerio de Ambiente, cuenta con 5,945,470 hectáreas de bosques y tierras boscosas, lo que equivale al 68% de su superficie.