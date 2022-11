Parque Summit cumple 100 años en 2023: ¿Cómo se prepara para su centenario?

En el parque Summit se puede apreciar una pequeña muestra de la diversidad de fauna con la que cuenta Panamá, sin embargo, el recinto no es un zoológico.

Angie Estrada, administradora del lugar, deja claro que el objetivo no es convertir a Summit en un zoológico, sino ayudar con la recuperación de los animales que llegan y devolverlos a la vida silvestre.

"Es importante que las personas entiendan que esos animales tienen que estar en el bosque, ni siquiera queremos tenerlos en recintos. Pero hay casos en los que algunos de los animales tienen que quedarse bajo el cuidado humano del parque", aseguró Estrada.

El parque biológico y recreativo Summit cumplirá 100 años en el 2023, y según su actual administración, el mayor desafío en este momento es profundizar su mensaje de educación ambiental.

Summit rescata un promedio de 400 animales al año; en su mayoría lesionados en algún atropello, llegan al parque de la mano de ciudadanos, el Ministerio de Ambiente o la Policía.

La administradora agrega que tras la atención veterinaria se hace una evaluación para definir si cada animalito puede o no regresar a la vida silvestre.

Estrada dijo que para el parque y los que allí trabajan es satisfactorio cuando los animales silvestres son liberados y reintroducidos a su ambiente natural.

No obstante confesó que es "más satisfactorio cuando recibimos personas que nos dicen yo hice un rescate a un animal, o cuando dice a mí me iban a vender un lorito y no lo compre porque no quiero participar en el tráfico ilegal de especie".

"Esa negativa de las personas de comprar animales silvestres nos indica que el mensaje del parque está llegando y es lo que queremos reforzar el durante la celebración del centenario", expuso.

Además de la protección de los animales, Summit también desarrolla una importante labor de preservación de especies de flora.

