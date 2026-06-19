Proyecto Siete Cuencas ya suma tres ríos protegidos contra los desechos en la capital

La organización panameña Marea Verde, en alianza con la iniciativa global The Ocean Cleanup, anuncia la puesta en operación de una barrera flotante en el río Matías Hernández, completando así la Etapa 1 del Proyecto Siete Cuencas y consolidando tres puntos activos de intercepción de residuos que desembocan en la Bahía de Panamá.

La nueva barrera entra en funcionamiento durante la temporada lluviosa de 2026, el periodo de mayor movilización de residuos desde calles, comunidades y drenajes pluviales hacia los ríos y, posteriormente, hacia el mar.

Con esta tercera instalación, que se suma a las barreras ya operativas en los ríos Juan Díaz y Río Abajo, el proyecto fortalece una estrategia orientada a interceptar residuos antes de que lleguen a uno de los ecosistemas más importantes del país.

El río Matías Hernández inicia en zonas altas y densamente pobladas de San Miguelito y termina descargando hacia la bahía de Panamá. Es uno de los afluentes urbanos con mayor aporte de residuos sólidos al ecosistema costero, lo que motivó su inclusión en esta primera etapa del proyecto.

Mirei Endara de Heras, cofundadora y presidenta de Marea Verde, señaló que la instalación de la barrera en el río Matías Hernández cierra una primera etapa relevante para el Proyecto Siete Cuencas.

Tenemos tres barreras activas, un modelo que funciona y donantes que han apostado por esta visión. "Seguimos trabajando para que ningún río urbano de Panamá siga siendo una vía de contaminación hacia la Bahía de Panamá", destacó.

Por su parte, Boyan Slat, fundador y CEO de The Ocean Cleanup, indicó: Como parte de nuestro ‘30 Cities Program’, cuyo objetivo es evitar que hasta un tercio del plástico mundial llegue a los océanos antes de que termine la década, seguimos avanzando en la reducción de la contaminación plástica en la Bahía de Panamá. Junto a Marea Verde, empleamos nuestras soluciones innovadoras ‘Interceptors’ para frenar el flujo de plástico, mejorar la calidad de vida de las comunidades y preservar el entorno natural único de la región”.

El Proyecto Siete Cuencas tiene como objetivo instalar barreras en los siete principales ríos urbanos que desembocan en la Bahía de Panamá: Curundú, Matasnillo, Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Tocumen-Tapia y el río Cabra. Con la Etapa 1 completada, el proyecto cuenta con tres puntos de intercepción activos y sienta las bases para las siguientes fases de expansión.

El proyecto se desarrolla a partir del modelo probado por Marea Verde desde 2022 en el río Juan Díaz, donde se han evitado más de 520,000 kilos de desechos. Solo en 2025, la organización evitó que más de 254,000 kilos de residuos alcanzaran la Bahía de Panamá, equivalente a aproximadamente 25 camiones de basura completamente llenos.

A nivel global, The Ocean Cleanup ha retirado más de 50 millones de kilos de residuos en ríos y océanos.