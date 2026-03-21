¿Qué pasa en el subsuelo del oriente panameño? Científicos monitorean la zona de unión triple de placas tectónicas

Un proyecto de investigación, cuyo objetivo es develar lo que ocurre en el subsuelo del oriente panameño, es desarrollado por científicos del Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá y la Universidad de Granada, España, con la colaboración de la Universidad de París, y la empresa alemana GFZ.

El trabajo implica monitorear la zona de unión triple donde convergen las placas tectónicas de Nazca, Cocos y la microplaca de Panamá.

Estas placas se unen al sur de Punta Burica en Chiriquí, lo que explica por qué la región es catalogada como la de mayor actividad sísmica en el país.

Los investigadores apuntan a estudiar con mayor exactitud la interacción entre estas importantes placas tectónicas que convergen en el territorio nacional.

Arkin Tapia, encargado de la red sísmica, dijo al semanario La Universidad que más del 70 % de los temblores que se producen en Centroamérica se generan en la zona donde convergen estas placas tectónicas.

Como parte del estudio se instalarán múltiples instrumentos, distribuidos en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

De momento se instalaron 40 estaciones de banda ancha, algunas de estas transmiten los movimientos telúricos en tiempo real. El equipo permitirá conocer la localización precisa de dichos sismos.

Las estaciones que no transmiten en tiempo real, almacenarán los datos para su integración posterior a los programas de localización digital.

El estudio también contempla instalar 115 sismómetros de período corto que serán distribuidos entre Bocas del Toro, Chiriquí y provincias centrales.

La investigación abarca las regiones de Punta Burica, Isla Colón, los distritos de Renacimiento, Barú, y Changuinola. Veraguas y la península de Azuero también se incluyen en el estudio. En esta última región se hará mayor énfasis en Macaracas, Mariato, Santa Catalina, Torio, Tonosí y Pedasí.

