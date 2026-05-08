El Global Big Day es una iniciativa global de ciencia comunitaria que se celebra cada año para fomentar la observación y el estudio de las aves.

Este 2026, el Global Big Day se realizará el mañana, sábado 9 de mayo, donde por 24 horas cientos de miles de observadores de aves de todo el mundo registrarán colectivamente en la aplicación móvil ‘eBird’ la mayor cantidad de especies de aves que observen o escuchen en sus países.

La actividad es una oportunidad para que Panamá se posicione como un destino de observación de aves por su extraordinaria biodiversidad y se promueva la importancia de la conservación de los hábitats y las aves que hacen sus ciclos de vida en las áreas protegidas del país.

¿Ya sabes cómo participar en el Global Big Day?

1- Crea una cuenta en ebird: www.ebrid.org

2- Descarga la App ebird

3- Aprende a identificar aves (usa la App Merlin Bird ID)

4- Elegir un lugar para obervar (Parque, reserva o el patio)

5- Observa del día del evento, anota todas las especies que veas.

6- Registra y comparte sus observaciones. . Sube tus listas en eBird, publica fotos y motiva a otros.