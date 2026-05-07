Panamá apunta a regular su marina mercante

El Ejecutivo, en medio de la retención de buques de bandera panameña en puertos chinos, presentará un proyecto en la Asamblea Nacional para flexibilizar las normas de marina mercante y elevar la competitividad del país a nivel internacional.

La iniciativa llegaría al Legislativo en el mes de julio con el objetivo de agilizar la toma de decisiones, eliminando la burocracia y rigidez que enfrenta la entidad encargada de garantizar la adecuada prestación del servicio.

"La idea es dejar una Dirección General de Marina Mercante operativa en el tiempo que pueda competir", aseguró el presidente José Raúl Mulino.

Panamá, reiteró el mandatario, no aceptará arbitrariedades porque, a diferencia de otros competidores, no es una franquicia; por tanto, defenderá su bandera.

Mulino calificó de "positivo" que, en los últimos días, las detenciones de naves panameñas hayan disminuido y agradeció el apoyo de la comunidad internacional al registro local.

Las autoridades solicitaron al Ministerio de Transporte de China una reunión para conversar al respecto en favor del comercio marítimo mundial, pero aún no han recibido confirmación por parte de la entidad.

Afirmaron que su oposición no es a las inspecciones, sino a que sean utilizadas como herramientas de presión política; por ello, esperan que dicho encuentro sirva para lograr un entendimiento entre las partes.'

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tripulantes de un buque de bandera panameña están atrapados en Irán por el conflicto con Israel. 38

buques diarios transitan el Canal de Panamá tras la guerra en Medio Oriente.

Desde la Organización Marítima Internacional (OMI) consideran que las detenciones se deben a temas de seguridad; sin embargo, analizarán las estadísticas a finales del mes de junio para identificar las posibles causas de esta decisión, pero apelan a que las naciones puedan solucionar sus conflictos a través del diálogo.

Por su parte, Gerardo Bósquez, presidente del comité organizador de la Convención Marítima de las Américas 2026, indicó que los esfuerzos diplomáticos y la protección del país a su bandera han sido cruciales para disminuir el número de naves detenidas en el continente asiático.

Agregó que, aunque cualquier nación tiene el derecho de ejercer su ley sobre sus aguas, siempre debe primar el derecho a la libre navegación, maximizando el criterio técnico sobre cualquier presión diplomática que pudiera existir respecto a las naves.

Desafíos

La industria marítima panameña tiene importantes desafíos que atender para aumentar su capacidad logística, fortalecer su volumen de carga, elevar su calidad de servicio y consolidarse como una plataforma eficiente para el comercio mundial.

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El país, a juicio de René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, debe adaptarse, innovar y trabajar en conjunto con el sector privado para acoplarse a los cambios del sector.

Conflicto

El conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz han dejado a unos 20 mil tripulantes y 1,500 buques atrapados en el golfo Pérsico, de acuerdo con Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI.

El organismo internacional está en conversaciones con varios países para que mantengan las provisiones y atención médica a los trabajadores marítimos mientras se llega a un acuerdo para poner en marcha un corredor de evacuación humanitario seguro.

La OMI hizo un llamado para que los marinos no sean utilizados como rehenes en este tipo de conflictos y pidió a los operadores abstenerse de poner en riesgo su vida cruzando el estrecho de Ormuz.