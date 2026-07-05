Aradia aseguró el Clásico de la Familia Grimaldo

Aradia no tuvo contratiempos para apoderarse del Clásico Oscar Grimaldo Valdez, Oscar, Manuel y José Grimaldo con la monta de Yonis Lasso.

La hija de Preservationist, tomó la punta desde que salió de la gatera, registrando buenos fraccionales. A su lado, Ataviada no la soltaba, seguida de My Lover, Miss Good Nigth, Sol Triny Carol, Volatile Girl. Después venía La Inmaculada, en tanto que Estrella de Belén intentó irse por el “shut” , desmontando a su jinete.

Al pasar los 800 metros, Aradia, ya se veía más cómoda y segura en esta prueba clásica. Su jinete Yonis Lasso, metió brazo, mientras traía a la mimada del Chestnut Hill Stable rumbo a la victoria.

Mientras que Ataviada mostraba que ya no podía llegarle, Volatile Girl hizo un movimiento por fuera pasando sobre Miss Goodnight primero, y luego a My Lover. Detrás de este grupo terminaron Sol Triny Carol y La Inmaculada.

Entrando en la última curva, Lasso agita a Aradia y la coloca a centro de pista, y más afuera Volatile Girl venía con malas intenciones de arrancarle la victoria a la entrenada por el líder Alberto Paz Rodríguez. Pero se le hizo imposible.

Aradia cruzó la meta por un largo con tiempo de 1,25.1 los 7 furlongs (1,400 metros) para lograr su quinta victoria de por vida y devolvió B/4.20 a la primera posición. Fue escoltada por Volatile Girl, Sol Triny Carol, Miss Good Night y Ataviada.

En el círculo de premiación, Alberto Paz Rodríguez III recibió de manos de Manuel Grimaldo hijo, el trofeo de este evento clásico en su versión 11.



