FIFA / Inglaterra / México / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 México México ante Inglaterra: vive el partido minuto a minuto Publicado 2026/07/05 18:45:00 Noticias Relacionadas 1 Argentina sufre pero vence a Cabo Verde y mantiene su racha ante África en el Mundial 2026 2 Marcelo Bielsa y Ronald Koeman se suman a la lista de técnicos caídos en el Mundial 2026 3 Francia jugará con Marruecos en cuartos de final, tras eliminar con un penal de Mbappé a Paraguay 4 Maná protagonizará el espectáculo de medio tiempo en el último partido del Mundial en México 5 Portugal alarga el último baile de Cristiano y acaba con el Mundial de Modric 6 Histórico pase de Egipto a octavos en el Mundial 2026 de la mano de un emocionado Salah Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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