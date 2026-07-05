Tribunal Electoral oficializa más de 2,000 bodas en primer semestre

Según datos suministrados por la Dirección Nacional del Registro Civil, un total de 2,268 matrimonios fueron formalizados en todo el territorio nacional por autoridades del Tribunal Electoral (TE) durante los primeros seis meses del año 2026.

Hasta el 30 de junio de 2026, las cifras reflejan una tendencia constante de los ciudadanos panameños por consolidar legalmente sus proyectos de vida en pareja, lo que abarca tanto las ceremonias realizadas dentro como fuera de las oficinas de la institución.

El comportamiento de los matrimonios civiles muestra un dinamismo variable mes a mes. El periodo con mayor cantidad de enlaces fue marzo y abril; este último fue el más alto del semestre con 443 celebraciones. En tanto, la cifra experimentó una disminución significativa en junio, con 314 uniones.

Las zonas que reportaron el mayor volumen de trámites nupciales fueron Panamá Centro, con 543 enlaces; Panamá Oeste (Arraiján y La Chorrera), 432, y Panamá Este, 292.

En la provincia de Chiriquí se realizaron 103 bodas; en Colón, 101; en Coclé, 89; en Bocas del Toro, 82; en San Miguelito, 63, y en Veraguas, 75 parejas.

Las áreas con menor incidencia correspondieron a las provincias de Herrera, con 58 bodas; Los Santos, 39, y Darién, 33.

Los magistrados del TE llevaron a cabo cuatro matrimonios en el primer semestre de 2026.

