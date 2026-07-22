Arranca el Pitch, Hit & Run Panamá 2026

La gira nacional de Pitch, Hit & Run Panamá 2026, el programa insignia de Major League Baseball (MLB) arrancó este miércoles en el estadio Andy Alonso en Parque Lefevre.

El programa recorrerá las 10 provincias a nivel nacional entre el 22 de julio y el 6 de agosto de 2026 convocando a niños y niñas de entre 9 y 12 años provenientes de centros educativos, ligas y academias deportivas.

A través de pruebas de lanzamiento, bateo y carrera, los participantes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades.

Se seleccionarán los seis mejores participantes, quienes avanzarán a la gran final nacional, donde competirán los 72 mejores talentos del país.

Posteriormente, cuatro peloteros, junto con sus acompañantes, tendrán la oportunidad de viajar a Estados Unidos para disfrutar de un juego de las Grandes Ligas.