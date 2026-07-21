Panamá
Booz Baruc importado que marca la diferencia
- Por: Alex García Pacheco
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Recientemente, tras conquistar su primer clásico del año (APPUCAPA) empató el récord para la distancia de 1,200 metros en 1,10, con la monta de Lorenzo Lezcano.
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Booz Baruc, hijo de Runhappy, se encamina a convertirse en un hueso duro de roer para próximas competencias clásicas tanto de distancias largas como cortas.
Recientemente, tras conquistar su primer clásico del año (APPUCAPA) empató el récord para la distancia de 1,200 metros en 1,10, con la monta de Lorenzo Lezcano.
Este tiempo lo comparte con Sol Victoreado y Dr.G, ambos caballos importados que lograron este récord en junio 2025 y diciembre 2024, respectivamente
Este caballo cuando tenía dos años y antes de lograr la Triple Corona, impuso el récord de 1,03 para la distancia de 1,100 metros.
Booz Baruc entrenado por Roberto Arango, poco a poco ha hecho su nombre para los colores del Garcia Rancing Stable.
Se enfrentó a grandes ejemplares en el clásico Presidente llegando segundo a 8 largos y un cuarto del campeón Takao y su próximo puerto podría ser el Junta de Control de Juegos y posteriormente el clásico Independencia.
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