Castelblanco relativiza impacto de 'superzapatillas' tras récord en Londres

El fondista olímpico panameño Jorge Castelblanco cree que las 'superzapatillas' Adidas, con protagonismo en el hecho histórico registrado en el Maratón de Londres, demostraron tener influencia, pero matizó que la tecnología está lejos de ser determinante sin una preparación de élite.

"Puedes tener la mejor zapatilla, pero si no estás preparado, igual te vas a cansar y vas a tener un gasto físico. Esto va de la mano con el trabajo: entrenar, recuperarse y hacer todo el proceso bien", dijo a EFE el maratonista olímpico en Río 2016 y Tokio 2020.

En medio del debate están las Adizero Adios Pro Evo 3 de Adidas, calzado de menos de 100 gramos, con placa de carbono y espuma ultraligera que utilizaron el 26 de abril el keniano Sebastian Sawe y el etíope Yomif Kejelcha.

Sawe, nacido hace 31 años en la provincia del Valle del Rift, se impuso en el Maratón de Londres con una plusmarca por debajo de las 2 horas, límite histórico para la distancia de los 42 metros y 195 centímetros.

Pero su tiempo de 1 hora 59 minutos y 30 segundos no quedó muy distante del segundo, el etiope Kejelcha, de 28 años, que cruzó la meta en 01h59:41.

La búsqueda por "reducir el impacto"

Para Castelblanco, el principal aporte del calzado moderno no es "la impulsión", sino la "reducción del impacto", y resaltó que "en una maratón, ese golpe constante no va directo a las articulaciones, sino que la zapatilla lo filtra y eso permite sostener un ritmo frenético por más tiempo".

El fondista subrayó que este beneficio resulta clave para disminuir el desgaste articular y la acumulación de fatiga a lo largo de los 42 kilómetros y 195 centímetros, aunque insistió en que el rendimiento depende, más que nada, del atleta.

"Si el atleta no tiene técnica, fuerza muscular y tendinosa, no le va a sacar provecho. La zapatilla es una ayuda, pero no hace milagros", sostuvo.

En ese sentido, Castelblanco fue enfático en desmontar la idea de que el calzado deportivo pueda sustituir el entrenamiento

"Es como que una persona que corre de manera recreativa, que tiene las posibilidades económicas para comprar esta zapatilla, pero que no tiene la capacidad física para utilizarlas, no va a sacarles provecho a un calzado de este nivel", apostilló.

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El panameño recordó que los récords recientes, como los vistos en Londres, responden a una combinación de factores en la que la tecnología es solo un complemento.

"Detrás de esos resultados hay semanas de 200 o 240 kilómetros, con nutrición, hidratación y recuperación medidas al milímetro. Eso es lo que realmente marca la diferencia", explicó.

Además, destacó que en la élite actual existe una igualdad tecnológica, lo que reduce el impacto diferencial del equipamiento.

"Hoy todos corren con zapatillas con tecnologías similares. Al final, el que gana es el que mejor entrenado está", comentó.

Un debut excepcional

Sobre el desempeño reciente de sus colegas, Castelblanco, de 38 años, también elogió el caso de Kejelcha, sin demeritar lo conseguido por Sawe, y subrayó el carácter excepcional de su debut del fondista keniano.

"Nadie ha debutado así en un maratón, corriendo por debajo de las dos horas, eso lo hace todavía más increíble". A su juicio, ese tipo de rendimiento confirma que el factor decisivo sigue siendo "la preparación integral del atleta".

En paralelo, señaló que la World Athletics, que rige los deportes de la pista y campo en el mundo, mantiene regulaciones sobre el diseño del calzado —como límites en la altura de la suela y el uso de placas— para garantizar la equidad en un contexto donde la tecnología ha alcanzado niveles sin precedentes.

Castelblanco advirtió que tras los nuevos registros en la distancia se prevé que las marcas mínimas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 sean aún más exigentes, lo que representa un reto adicional para los atletas latinoamericanos.

"Para los Juegos de París 2024, la marca mínima exigida estaba en 2 horas, 8 minutos y 30 segundos. Esa marca va a cambiar a 2horas:06 ó 2h06:30. Eso para los latinos es muy difícil, por varios factores que carecemos en la región, entre esos la cultura del maratón, la medicina deportiva y el apoyo económico", precisó.