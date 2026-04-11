A DAR LA BATALLA

Con una selección de 20 competidores Panamá buscará dar la batalla en el atletismo de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se registrarán en esta capital del 12 al 25 de abril.

Mario Quintero, presidente de la Federación Panameña de Atletismo, recordó el alto nivel competitivo que presentarán los participantes sudamericanos.

"Sabemos que Sudámerica es una potencia en atletismo", dijo Quintero.

"Que nuestros muchachos puedan foguearse contra otros que tienen muy buen nivel es importante, y también se quiere ese roce con esos atletas", añadió.

El representativo de Panamá está compuesto por diez varones e igual número de mujeres quienes provienen de diferentes provincias.

Quintero señaló que el equipo de atletismo tuvo dificultades para entrenar porque hasta ahora es que pueden utilizar el centro de alto rendimiento y también fue difícil utilizar la pista del Estadio Rommel Fernández, ocupada por el fútbol.

"(La falta de instalaciones idóneas para el atletismo) ha ocurrido desde hace muchos años, esperamos que con el centro de alto rendimiento se mejore esa situación", expresó.

Sin embargo, a pesar de las dificultades el federado recordó que el atletismo panameño siempre da la cara en competencias internacionales.

"Panamá donde se ha presentado siempre ha cosechado buena cantidad de medallas como ocurrió en los pasados Centroamericanos", recordó.

Acompañarán a los atletas el delegado Emilio Harari y los entrenadores profesoras Yulissa Ríos, Xiomara Gaitán, Magali González, junto a Melvin Pérez y José Bowie.