Dodgers, obligados a ganar a los Cerveceros

Los Dodgers de Los Ángeles afrontan un duelo crucial en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al recibir a los Cerveceros de Milwaukee para el tercer juego de la llave. La novena californiana llega contra la pared tras ceder los primeros dos choques como visitante, por lo que necesita imponerse en casa para meterse en la pelea por el boleto a la Serie Mundial.

El choque se disputará en el emblemático Dodger Stadium de California y está programado para este miércoles (hoy) a las 7:00 p.m. (hora de Panamá).

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En el duelo de montículo, la escuadra angelina apostará por la experiencia del zurdo Blake Snell, quien llega con marca de 1-1 y efectividad de 3.12 en la presente postemporada, acumulando 15 ponches en 11.2 entradas.

Por su parte, Milwaukee enviará a la loma al zurdo novato Robert Gasser, quien registra foja de 1-0 con promedio de carreras limpias de 2.45 y 8 abanicados en 11 episodios trabajados durante los playoffs.