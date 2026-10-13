Exdirector del Santo Tomás explica el protocolo de los hospitales públicos ante una catástrofe

Ante la magnitud del terremoto de 7.5 que sacudió la región central del país, la capacidad de respuesta del sistema de salud público y privado ha entrado en una fase de máxima exigencia. El médico y exdirector del Hospital Santo Tomás, Dr. Nicolás Liacopulos, analizó cómo operan los protocolos de contingencia en los grandes nosocomios del país como el Hospital del Niño, el Santo Tomás y los centros regionales para salvar vidas en medio de una crisis.

Liacopulos enfatizó que ante desastres de esta escala "nunca se está 100% preparado", pero resaltó que la estructura sanitaria panameña cuenta con herramientas legales y operativas clave para responder a la emergencia.

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"La fuerza crítica de atención de salud en Panamá está concentrada en la capital. Cuando ocurre un evento en el interior, la clave está en cómo movilizamos la tecnología y el personal técnico hacia la periferia y cómo trasladamos de forma expedita a los pacientes graves hacia los hospitales de tercer nivel", explicó el especialista.

La Ley 44 y la integración obligatoria de hospitales privados

Uno de los pilares del protocolo de desastres en Panamá es la coordinación interinstitucional y la integración del sector privado bajo el mando único del Estado.

Liacopulos recordó que la Ley 44 establece que, ante un evento catastrófico o declaración de estado de emergencia, las clínicas y hospitales privados ponen sus instalaciones a disposición del Ministerio de Salud (Minsa).

Explicó que esta normativa faculta la recepción y tratamiento de pacientes graves que no cuenten con seguro social ni recursos económicos para pagar atención privada, quedando el Minsa como ente rector de la coordinación.

La declaración de emergencia por parte del Consejo de Gabinete facilita la liberación rápida de partidas presupuestarias para sostener el gasto médico que se genera desde el día uno.

Coordinación con el COE y lecciones del pasado

Liacopulos resaltó la sincronización entre el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), integrado por el Sinaproc, Minsa, Caja de Seguro Social (CSS), Bomberos, Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), este último vital para ejecutar evacuaciones aeromédicas desde zonas con carreteras y puentes colapsados como Tonosí, Mariato y Macaracas.

Al comparar esta contingencia con eventos históricos como el terremoto de Bocas del Toro en 1991 —donde le correspondió asistir como brigadista y presenciar el undimiento del Hospital de Changuinola—, el médico reconoció avances significativos en la cultura de protección civil impulsados por Sinaproc.

Sin embargo, hizo un llamado de atención a la ciudadanía sobre la cultura de prevención.

"Panamá es un país sísmico, con fallas activas como las de Pedro Miguel, Soná, Cocos y Nazca. No podemos descuidar los simulacros ni los puntos de encuentro. La educación y la rapidez de respuesta son la diferencia entre la vida y la muerte", subrayó.

Triaje crítico y la gestión de urgencias: ¿Quiénes deben acudir?

El exdirector del Santo Tomás hizo un llamado a la población sobre el uso adecuado de los cuartos de urgencia en la capital y en provincias, diferenciando la atención primaria de la respuesta de vida o muerte:

En una catástrofe, los equipos médicos aplican un triaje estricto. El objetivo principal es clasificar y concentrar los recursos en pacientes con traumatismos graves o lesiones que pongan en riesgo inminente su vida para intervenirlos de inmediato.

Además, el especialista señaló que es habitual que personas con crisis de histeria, taquicardias o angustia post-sismo abarroten las urgencias. Si bien validó la respuesta emocional ante las réplicas, recomendó canalizar estos casos hacia centros de atención primaria o líneas de salud mental para no colapsar los hospitales traumatológicos.