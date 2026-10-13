Universidad de Panamá mantendrá clases en modalidad no presencial hasta el domingo 18 de octubre

Tras realizar recorridos de inspección física en las distintas facultades y Centros Regionales Universitarios (CRU) a nivel nacional, la Universidad de Panamá (UP) anunció que mantendrá las clases en modalidad no presencial hasta el domingo 18 de octubre de 2026, como medida de seguridad ante la emergencia generada por el reciente terremoto.

A través de un comunicado oficial dirigido a toda la comunidad universitaria, el rector de la primera casa de estudios superiores, Dr. José Emilio Moreno Ramos, detalló la hoja de ruta operativa para acondicionar los campus y garantizar el apoyo solidario a la población universitaria perjudicada por el sismo.

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Calendario de reincorporación administrativa y acondicionamiento

Para preparar el retorno seguro a las aulas, las autoridades de la universidad establecieron un cronograma diferenciado de retorno para directivos y colaboradores.

El miércoles 14 de octubre deberán presentarse las autoridades académicas y administrativas para coordinar y desarrollar jornadas de limpieza, mantenimiento y adecuación de las estructuras. Cada autoridad de facultad o centro regional convocará al personal indispensable para estas tareas.

Mientras que el jueves 15 de octubre lo hará todo el personal administrativo a nivel nacional deberá reincorporarse formalmente a sus labores en horario presencial habitual.

Respecto a los estudiantes de la Facultad de Medicina que realizan rotaciones y prácticas en hospitales, la Rectoría indicó que la decana de dicha unidad académica comunicará las instrucciones directas según el estatus de las instalaciones de salud.

Llamado a la flexibilidad académica y solidaridad comunitaria

El rector Moreno Ramos apeló al sentido humano del cuerpo docente y solicitó mantener un margen de flexibilidad y empatía con aquellos estudiantes y funcionarios que hayan sufrido la pérdida de sus hogares o afectaciones de gravedad tras el evento telúrico.

Asimismo, se recordó que los decanos y directores de los Centros Regionales Universitarios mantienen la potestad discretionary de adoptar decisiones particulares según la realidad técnica o de infraestructura de sus respectivas sedes.

Finalmente, la Universidad de Panamá hizo un llamado a estudiantes, profesores y administrativos para sumarse a las colectas e iniciativas de acopio organizadas dentro de la institución con el fin de brindar asistencia directa a los miembros de la familia universitaria golpeados por esta catástrofe.