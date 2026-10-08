Dodgers y Cerveceros se vuelven a enfrentar por el título de la Liga Nacional

Los Dodgers de Los Ángeles y Cerveceros de Milwaukee se enfrentan nuevamente en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Milwaukee aseguró la ventaja de localía tras liderar el viejo circuito con 103 victorias, mientras que Los Ángeles avanzó con 100 triunfos en la serie regular.

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La acción arranca el domingo 11 de octubre con el Juego 1 en el American Family Field de Milwaukee.

El parque cervecero albergará también el Juego 2 el lunes 12, antes de trasladar la serie al Dodger Stadium para el tercer encuentro a mitad de semana.

Para el primer duelo, Los Ángeles perfila en la lomita al zurdo Tarik Skubal, mientras que Milwaukee apostará por el derecho Jacob Misiorowski o Freddy Peralta.

Históricamente, esta será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten de forma directa por el banderín de la Liga Nacional.

Chocaron por primera vez en esta instancia en 2018, en una dramática serie que los Dodgers ganaron en siete juegos, y se volvieron a medir en 2025, donde Los Ángeles se impuso por barrida de cuatro encuentros. (Adicionalmente, se midieron en la Serie de Comodines de 2020 que ganaron los Dodgers 2-0).