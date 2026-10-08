Panamá Femenina tiene ante Nueva Zelanda una prueba de fuego

Panamá Femenina mira en su similar de Nueva Zelanda a un rival exigente que le puede ayudar en su preparación con miras a la eliminatoria mundialista de noviembre.

El equipo femenino que dirige Toña Is volvió a entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en Burunga, Arraiján, este jueves por la tarde, buscando mejorar los detalles que han trabajado, de cara a la eliminatoria mundialista de la Concacaf, explicó la entrenadora española al servicio de la Roja Femenina.

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"Queremos seguir afianzando conceptos que venimos trabajando estos dos años con las chicas", reiteró Toña Is, quien agregó que el tiempo es corto e intenta "priorizar todo lo que se puede".

anamá realizará dos partidos amistosos ante Nueva Zelanda: el primero será este sábado (mañana a las 4:00 p.m.) en el estadio Rommel Fernández y el otro será el martes 13 de octubre a las 7:30 p.m.

"Estamos preparadas y listas para lo que se viene ahora en estos dos partidos, a dar lo mejor de cada una como equipo, como grupo", expresó la panameña Katherine Castillo, quien añadió que todo esto sirve para el partido eliminatorio de noviembre donde tendrán que medirse ante Canadá.

Para la jugadora Maya Hahn, de Nueva Zelanda, enfrentar a "Panamá es un desafío", debido a que este viaje sirve mucho para el crecimiento del equipo y también para la preparación. Todos estos partidos ayudan para "conocernos mejor" entre las jugadoras y el "sistema de juego" de cara a los partidos oficiales que vienen, sostuvo la mediocampista.

Nueva Zelanda es dirigida por Michael Mayne, quien agrega que este tipo de partidos con Panamá es la "prueba" que ellos buscan de cara a los partidos camino al Mundial 2027.

Estos compromisos amistosos corresponderán a la Fecha FIFA de octubre y serán los dos últimos partidos previos a la próxima instancia de la eliminatoria mundialista, en la que Panamá buscará, el 28 de noviembre ante Canadá, una victoria que le permita clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.