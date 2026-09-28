Edmundo Sosa, 'Chema' Caballero y Miguel Amaya entran en acción en los 'playoffs' de la MLB

La serie de Comodín (Wild Card) arranca, se juega al mejor de tres partidos y con ello la acción para los panameños en la postemporada en las Grandes Ligas.

Edmundo Sosa y los Filis ante los Bravos de Atlanta

Los Filis de Filadelfia, donde juega Edmundo Sosa, se enfrentan a los Bravos en los "playoffs" que arrancan en el Truist Park en Atlanta hoy a partir de la 1:00 p.m. (hora panameña).

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Jesús Luzardo con 14 triunfos y 5 derrotas, con una efectividad en la temporada regular de 2.86, será el abridor por la novena de los Filis de Filadelfia.

Mientras que por los Bravos de Atlanta abrirá Chris Sale que en la temporada regular tuvo 14 victorias, con 9 derrotas y una efectividad de 2.16.

Sosa cerró la temporada regular con un promedio de bateo en .247 y un OPS de .712, además de alcanzar las 44 carreras impulsadas, la mejor marca personal de su carrera.

El ganador del comodín entre Filis y Bravos, se medirá ante los Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Yankees y 'Chema' ante Boston

Los Yankees de Nueva York, donde juega José "Chema" Caballero se miden a su archirrival los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium hoy a las 7:00 p.m. (hora panameña).

Por los Yankees el abridor será Cam Schlittler, que tuvo en la temporada regular 14 triunfos con 6 derrotas y una efectividad de 1.95.

Payton Tolle, lo hará por Boston, registró 9 victorias y 6 derrotas, con un promedio de 3.03.

En lo que respecta a "Chema" Caballero, en la campaña regular pegó para .231, con un OPS de .655 y en su especialidad consiguió 34 bases robadas, por debajo de la pasada campaña cuando alcanzó 49 estafas.

El ganador de la llave entre los Yankees y Medias Rojas se enfrentará en la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Rays de Tampa Bay.

Cachorros y Amaya ante Padres

Los Cachorros, donde juega Miguel Amaya, enfrentan a Padres hoy a las 9:00 p.m. (hora panameña) en el Petco Park en San Diego.

Por los Padres, abrirá Michael King con 12 victorias y 10 derrotas y una efectividad de 3.21, mientras en los Cachorros falta por designarlo, pudiera ser Matthew Boyd 10-5 y una efectividad de 3.9.

En la temporada el receptor Amaya, bateó para .237 y un OPS de .710.

El ganador de la serie se medirá a los Cerveceros de Milwaukee.