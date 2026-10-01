El EVO VI de Carballeda ruge en Puebla por otra corona

El piloto panameño David Carballeda ya se encuentra instalado junto a su equipo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Puebla, México, para una nueva batalla del GT Challenge de Las Américas.

Carballeda, confirmó que este sábado: "esperamos hacer contacto con la pista en horas de la tarde para el reconocimiento y realizar las primeras pruebas con el EVO VI".

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" El equipo técnico, liderado por Antonio Roquer está trabajando duro en el carro, preparándolo y haciendo las mejoras ", indicó Carballeda.

El piloto istmeño llega motivado al circuito de Puebla con una misión clara: defender el título y seguir luchando por el campeonato de la categoría GTS Jr.