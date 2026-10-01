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Panamá

El EVO VI de Carballeda ruge en Puebla por otra corona

Publicado 2026/10/01 10:15:00
  • Por: Harmodio Arrocha Jr./@harmodioarrocha/10Deportivo@epasa.com

El piloto panameño David Carballeda ya se encuentra instalado junto a su equipo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Puebla, México.

El equipo de trabajo de David Carballeda se encuentra listo para competir en Puebla,. México. Foto: Cortesía

El equipo de trabajo de David Carballeda se encuentra listo para competir en Puebla,. México. Foto: Cortesía

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  El piloto panameño David Carballeda ya se encuentra instalado junto a su equipo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Puebla, México, para una nueva batalla del GT Challenge de Las Américas.

 Carballeda,  confirmó que  este sábado: "esperamos hacer contacto con la pista en horas de la tarde para el reconocimiento y realizar las primeras pruebas con el EVO VI".

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 " El equipo técnico, liderado por Antonio Roquer está trabajando duro en el carro, preparándolo y haciendo las mejoras ", indicó Carballeda.

  El piloto istmeño llega motivado al circuito de Puebla con una misión clara: defender el título y seguir luchando por el campeonato de la categoría GTS Jr.

 

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