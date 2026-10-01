La alabanza y la adoración fueron centro del concierto de la cantante y compositora mexicana Marcela Gándara, quien se reencontró con su público panameño la noche del 30 de septiembre en el Teatro Anayansi del centro de convenciones Atlapa, donde interpretó parte de su repertorio de música cristiana.

“Empezar a crecer” fue la canción con la que Gándara abrió el concierto, un tema que exhorta a caminar en fe y confianza en Dios.

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La artista continuó con canciones como “Dame tus ojos”, “Pensaba en ti”, “El mismo cielo”, “Vuelvo”, “Un viaje largo”, “Supe que me amabas” y “Tú estás aquí”, entre otros temas.

Durante la velada, Gándara también compartió con el público algunos recuerdos de sus primeros pasos en la música. Recordó lo nerviosa que estaba cuando cantó por primera vez frente a la congregación de su iglesia. En aquella ocasión interpretó “Digno es el Señor”.

En uno de los momentos del concierto, se invitó a las personas que desean acercarse a Dios a realizar la oración de fe y recibir a Jesucristo como su Salvador.

El concierto comenzó con la presentación de Proyecto RUACH, un movimiento profético y musical cristiano que combina la música, la palabra y la revelación espiritual.