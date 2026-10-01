Nuevo Parque de Amador: Inyectan $300 mil para renovar la zona del Biomuseo

El sector de Amador se encamina hacia una revitalización urbana y cultural. Con una cooperación técnica no reembolsable de 300 mil dólares otorgada por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) a la Fundación Amador, se formalizó el arranque para estructurar el plan maestro, los estudios de campo y los primeros diseños de ingeniería del nuevo Parque de Amador.

La iniciativa busca convertir esta franja de la calzada en un espacio público de vanguardia que integre biodiversidad, patrimonio histórico, educación y recreación, bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura como beneficiario institucional y la Fundación Amador a cargo de la ejecución.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Los fondos asignados no solo financiarán los levantamientos arquitectónicos y de suelo, sino que trazarán la viabilidad financiera del proyecto a largo plazo. La fase inicial contempla:

- Estudios de campo: Levantamiento del terreno, estado de las edificaciones existentes y catálogo del arbolado.

- Análisis de mercado: Evaluación del perfil de usuarios y proyección de visitantes nacionales e internacionales.

- Plan Maestro y zonificación: Criterios de uso de suelo, esquemas de gobernanza y normativas de conservación ambiental y patrimonial.

- Planos de construcción: Diseños finales y presupuestos de la primera etapa del parque.

- Modelo de sostenibilidad: Desarrollo de una estrategia para captar inversión pública y privada, junto con un plan de mantenimiento operativo a largo plazo.

El anuncio, realizado en el Biomuseo con la presencia de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; el representante de CAF en Panamá, Jaime Holguín; y la presidenta de la Fundación Amador, Liza Henríquez, fortalece una alianza estratégica que data de 2013, cuando el organismo multilateral apoyó la construcción de los jardines del museo.

Para la CAF, el aporte busca dotar a Panamá de una hoja de ruta técnica sólida que viabilice la atracción de capitales para la obra, mientras que la Fundación Amador proyecta que la ampliación del parque potencie el impacto del Biomuseo en la economía local, el turismo y la agenda educativa del país.

Desde la perspectiva del Ministerio de Cultura, la consolidación del Parque de Amador apunta a rescatar el espacio público para la convivencia ciudadana, conectando las expresiones multiétnicas y artísticas de Panamá con la riqueza natural de la zona.