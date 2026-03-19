Entradas al Mundial: antes del silbato

A pocos meses del pitido inicial, el Mundial de Fútbol 2026 ya empieza a jugarse fuera del campo y es que el camino por garantizar las entradas de millones de aficionados de todo el mundo, la logística y el nuevo formato del torneo, marcan la agenda de un evento que promete romper todos los récords conocidos.

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina y la euforia de la afición por garantizar sus entradas a la fiesta futbolística más grande del planeta se ha apoderado de las taquillas.

Por primera vez, el torneo se disputará en tres países anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- y contará con 48 selecciones de las 32 habituales que jugarán 104 encuentros repartidos en 16 sedes: 11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió el periodo de solicitudes aleatorio de entradas el 15 de noviembre de 2025 y hasta enero de 2026 ya se habían recibido mas de 500 millones de solicitudes de aficionados de 211 países, según destaca en uno de sus comunicados para informar del proceso de preparación del Mundial.

"En nombre de la FIFA, quiero dar las gracias y felicitar a los aficionados de todo el planeta por esta respuesta extraordinaria", ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La demanda de entradas, según la FIFA, ha sido especialmente alta en Estados Unidos, México y Canadá, así como en Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia. La máxima organización del fútbol internacional emitirá al rededor de 7 millones de boletos, distribuidos en los tres países anfitriones.

El partido inaugural se jugará en México el jueves 11 de junio, a las 13:00 hora local en la capital del país, en donde la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el estadio Azteca, haciendo historia al convertirse en el primer país en albergar partidos de tres mundiales distintos (1970, 1986 y 2026). Mientras que la final se jugará el 19 de julio en Nueva York Nueva Jersey, Estados Unidos.'

48

las selecciones nacionales que estarán participando en el Mundial 2026. 104

son los partidos oficiales que tendrá la Copa Mundial de La FIFA 2026

¿Cómo comprar una entrada al Mundial de Fútbol?

La FIFA ha confirmado que la venta de entradas será de forma escalonada, siguiendo el modelo de ediciones anteriores. Las entradas se distribuirán en distintas fases las cuales son: sorteos aleatorios para la compra anticipada, venta por orden de llegada una vez agotados los cupos iniciales, entradas vinculadas a selecciones aún no clasificadas y reventa oficial gestionada por la propia FIFA para evitar especulación.

El organismo ha confirmado a EFE que el modelo de precios adoptado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la práctica habitual del mercado para los grandes eventos deportivos y de entretenimiento que se celebran a diario, "el hecho de que la actividad del mercado secundario esté legalmente autorizado hace necesario establecer un modelo de venta de entradas que refleje nuestra responsabilidad: garantizar el acceso a los aficionados y, al mismo tiempo, velar porque la mayor parte posible del valor generado se reinvierta en el desarrollo del fútbol a escala mundial", dijo.

También informa que aunque no hay una tabla de precios establecidos debido a los factores cambiantes en tiempo, tipo de paquetes y partidos, los aficionados de las selecciones nacionales que se han clasificado se beneficiarán de una categoría de precios de entradas específica, diseñada para que puedan seguir a sus equipos en el mayor escenario futbolístico de forma más asequible llamado categoría "grada básica" que está disponible a un precio fijo de 60 dólares estadounidenses por entrada para cada uno de los 104 partidos, incluida la final.

Además, se ofrecerá un paquete prémium llamado "hospitalidad de Copa Mundial de la FIFA 26" que incluye asientos VIP, entretenimiento exclusivo, y comida y bebida de alta calidad, con un servicio que va desde suites totalmente privadas hasta salones compartidos y otras opciones de eventos festivos dentro del perímetro seguro del estadio, junto con otras experiencias adicionales.

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La máxima instancia organizadora del torneo ha dicho que la venta de boletos se realizará exclusivamente a través de su página oficial FIFA.com y para los aficionados que deseen adquirir un boleto, será obligatorio registrarse y crear un FIFA ID.

Durante el preregistro no es necesario realizar una compra para participar o resultar seleccionado; sin embargo, si una solicitud resulta aceptada, el importe se cargará automáticamente en la tarjeta de pago conforme a la autorización previa. Solo pueden participar las personas mayores de 18 años.

Debido a reglamentos relacionados con el procesamiento de las transacciones en la moneda nacional de cada país anfitrión, hay tres tiendas de entradas en línea distintas, cada una con su correspondiente moneda local: dólares canadienses (CAD), pesos mexicanos (MXN) y dólares estadounidenses (USD).

"Recomendamos encarecidamente no comprar paquetes en plataformas o a vendedores no autorizados", advierte la FIFA.