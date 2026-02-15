Fallece Melitón Sánchez, el controversial dirigente deportivo

El reconocido dirigente deportivo Melitón Sánchez falleció este fin de semana. Tenía 91 años. Su fallecimiento fue confirmado por fuentes cercanas al Comité Olímpico de Panamá y al movimiento deportivo centroamericano.

A lo largo de su trayectoria, Sánchez ocupó importantes cargos entre ellos la presidencia del Comité Olímpico de Panamá (COP). También fue miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) desde 1998, cargo que ostentó hasta su paso a miembro honorario.

Igualmente presidió la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA) y tuvo una fuerte relación con el béisbol y sóftbol panameños. Participó activamente en la organización de eventos multideportivos centroamericanos y en la promoción del olimpismo en la región.

A lo largo de su trayectoria, Melitón Sánchez no estuvo exento de controversias, las cuales marcaron su imagen pública como procesos judiciales por supuesta falsedad documental y delitos contra la administración pública, conflictos internos en el COP y abucheos públicos y tensiones con el gobierno.

Sobre este tema, Sánchez sostenía que las múltiples acusaciones de corrupción que se le han hecho desde que fue electo el 15 de diciembre de 1982 eran parte de una campaña para empañar su imagen.

Aseveraba que los escándalos sobre venta ilegal de boletos en los XXV Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, sobre malversación de fondos públicos en las Olimpiadas de Sydney 2000 y Atenas 2004 eran mentiras inventadas por aquellos que querían ejercer los cargos que él tenía.

A pesar de estas controversias, muchos en el ámbito deportivo reconocen su dedicación de larga data al olimpismo y al desarrollo del deporte aficionado en Panamá y Centroamérica.