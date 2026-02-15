Navalni murió envenenado con una toxina letal, presente en ranas venenosas dardas de Suramérica

El líder opositor ruso Alexei Navalni murió envenenado con una toxina letal, presente en ranas venenosas dardas de América del Sur, informaron en un comunicado conjunto el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.



Estos países subrayaron que sus respectivos gobiernos llegaron a esta conclusión a partir de muestras tomadas de Navalni, que han confirmado de forma concluyente la presencia de esta sustancia denominada epibatidina.



Rusia siempre afirmó que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte, añade la nota conjunta.



Se estima que ese veneno es 200 veces más potente que la morfina, según afirmaron medios británicos.

Los medios británicos señalan que no está claro cómo se administró supuestamente el veneno a Navalni.



La viuda del disidente ruso, Yulia Navalnaya, compareció el sábado en una rueda de prensa paralela a la Conferencia de Seguridad que se celebra en Múnich para anunciar el hallazgo.



En esa rueda de prensa, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo que desde la muerte de Navalni, el Reino Unido ha investigado "con férrea determinación" la verdad sobre su muerte.

Rubio no cuestiona informe

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha señalado este domingo que no tiene motivos para cuestionar el informe elaborado por cinco países europeos que concluye que el líder opositor ruso Alexei Navalni murió envenenado con una toxina letal obtenida de una rana venenosa.



"No tenemos motivos para cuestionarlo, ni lo estamos rebatiendo ni vamos a entrar en un conflicto con esos países por ello, pero fue su informe y ellos lo publicaron", dijo Rubio en una rueda de prensa en Bratislava junto al primer ministro eslovaco, Robert Fico, retransmitida por el Departamento de Estado.



El jefe de la diplomacia estadounidense respondió así a la pregunta de por qué su país no ha participado en ese reporte, elaborado por Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.



Rubio afirmó que su país está al tanto del informe, cuya conclusión tachó de muy grave y muy preocupante.



"No significa que no estemos de acuerdo con el resultado. Simplemente no fue una iniciativa nuestra", explicó sobre un reporte que encontró trazas de la sustancia epibatidina en muestras del disidente, fallecido en una prisión rusa en 2024.