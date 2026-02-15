AMP aclara que el petrolero Verónica III no pertenece al registro panameño

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que la nave Verónica III (IMO 9326055) no pertenece al Registro de Buques panameño, tras haber sido cancelada de oficio el 11 de diciembre de 2024.

La aclaración surge luego de que Estados Unidos interceptara en el océano Índico a un petrolero que, según las autoridades estadounidenses, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense.

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, “el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente Donald Trump, con la esperanza de escabullirse”.

“Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para hacer algo así. Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, mar o aire, te encontraremos y haremos justicia”, señala el comunicado.

En días pasados, la AMP también negó que el buque petrolero Aquila II, interceptado por Estados Unidos en el océano Índico, tuviera bandera panameña.

La AMP explicó que dicha nave fue cancelada del registro el 23 de enero de 2025, por lo que tampoco pertenece al Registro panameño de marina mercante.

Estados Unidos interceptó y abordó en el océano Índico al Aquila II por presuntamente violar las limitaciones impuestas por el Gobierno de Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba.