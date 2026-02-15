Unos 53 camiones cisterna utilizados para el transporte de agua hacia los distintos puntos donde se llevan a cabo actividades de carnaval han sido inspeccionados por personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Salud (MINSA).

Según los registros del MINSA, 249,900 galones de agua extraídos de fuentes hídricas autorizadas por MiAmbiente han sido clorados. Esta cifra corresponde a los dos primeros días de carnaval.

Jorge Melo, director regional del MINSA, indicó que los camiones cisterna revisados deben portar una calcomanía colocada por los funcionarios de esta institución.

El mayor número de carros cisterna se concentra en el balneario del río Sajalices, distrito de Chame, ya que este punto es el único autorizado para los distritos de La Chorrera, Arraiján y Capira.

En los distritos de San Carlos, Capira y La Chorrera se han verificado 97 puestos temporales de expendio de alimentos, en los que se detectaron tres carnés de salud de dudosa procedencia.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó sobre la realización de un operativo de verificación de extintores de incendio e instalaciones de gas.

El operativo se desarrolló en los sitios donde se realizan los tradicionales culecos en los distritos de Capira, La Chorrera y San Carlos.