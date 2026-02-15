Odebrecht y el fiasco de un juicio sin testigos clave: de los brasileños a la ilocalizable Damaris Rodríguez

La no ubicación de testigos claves marcó la fase de pruebas testimoniales y periciales de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, una situación que ha generado importantes cuestionamientos entre los abogados.

Esta semana se fijó la fecha de inicio de los alegatos, ante la imposibilidad de localizar a Damaris Rodríguez, la exmiembro de la Policía Nacional que levantó informes relevantes dentro del caso.

Pero Rodríguez no es la primera pieza clave que no comparece. Antes, la fiscalía falló en su intento de hacer comparecer a Olmedo Méndez Tribaldos, al testigo protegido FEA-FECDO-0001-2020 y a los brasileños.

"Esto no es único con ella. Esto pasó también con el testigo protegido, con Olmedo Méndez Tribaldos y a los miembros de Brasil tampoco los localizan. ¿Qué tipo de juicio podemos hacer sin testigos?", expuso el abogado Alfredo Vallarino.

En este sentido, Vallarino lamentó que nunca haya habido esfuerzos de la fiscalía para traerlos a Panamá.

"Si usted hace un proceso en el cual dice que ellos van a ser los colaboradores en juicio, para traer las informaciones, pero no los trae, usted está haciendo un chiste de juicio", agregó.

El letrado también ha pedido que si van a hacer un juicio, este debe ser con justicia: "¿cuál es la escondedera de testigos y peritos? ¿Este es el tipo de justicia que queremos apoyar?", preguntó.

En el caso de Méndez Tribaldos, el supuesto colaborador del MP dejó plantadas a las fiscales, por lo que recibió una multa. Mientras que con el testigo protegido, las representantes del Ministerio Público admitieron que no fueron capaces de concretar la citación, similar escenario que ocurrió con los brasileños.

Por su parte Damaris Rodríguez, la testigo solicitada por casi una decena de abogados en el caso Odebrecht, ignoró todos los llamados del Tribunal para comparecer a la audiencia. Aunque la citación se entregó al departamento de Recursos Humanos de la Policía Nacional, el personal de ese departamento advirtió que Rodríguez está jubilada y ya no forma parte de la institución.

Una situación contradictoria, tomando en cuenta que el perito Eliseo Ábrego y el propio Antonio Lim también están jubilados, sin embargo, ello no fue impedimento para acudir al juicio.

Cuando funcionarios judiciales se comunicaron al número facilitado por la Policía, una persona identificada como Ubaldo Barría respondió. Barría dijo ser abogado y amigo de Damaris, aunque resaltó que tampoco conocía su ubicación.

"Dijo que desconoce el paradero de la misma y que también él está tratando de ubicarla en relación a la información que circula en televisión y redes sociales", comunicó el tribunal.

Los abogados han advertido que los informes levantados por ella no deben considerarse y así lo dejarán claro en la fase de alegatos.