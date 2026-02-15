Este sábado fue despedido en la ciudad de David, el ilustre ciudadano Francisco Alberto Kapell Gordillo, quien participó en importantes proyectos en beneficio del país y de su provincia, Chiriquí.

Kapell falleció en la madrugada del pasado jueves, 12 de febrero, en Ciudad de Panamá, a los 88 años de edad y sus exequias se realizaron en la Iglesia del Carmen de la cabecera chiricana, como un deseo suyo de regresar a la tierra que lo vio nacer.

Como jefe de proyecto, Kapell Gordillo estuvo encargado del penal de Coiba, desde 1968, y bajo su administración los reos comenzaron a trabajar en la isla por una remuneración, siendo este el primer programa de resocialización en ese lugar.

Participó del proyecto de la hidroeléctrica Bayano, una de las principales del país, así como dirigió la construcción de la primera ruta de acceso al volcán Barú, el punto más alto de nuestra geografía.

También estuvo ligado al sector agropecuario, ayudando a zootecnistas e ingenieros agrónomos y siendo parte de los fundadores del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Además, fue gestor de la feria de la Naranja que se celebra en Potrerillos Arriba, en Chiriquí.

Familiares y amigos agradecieron las muestras de consideración y gratitud por quien fuera un hombre fiel a sus valores y dedicado a trabajar en beneficio de la mayoría, en cada posición u ocupación que ejerció.