Un sábado de carnaval sin hechos que lamentar registraron los estamentos de seguridad que destacaron la captura de una embarcación con más de una tonelada de droga, en Cambutal, Los Santos.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) reportó que se logró la detención de dos personas y el decomiso de 1,702 paquetes con la sustancia ilícita.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos atendió 147 emergencias en el primer día de los carnavales, de las cuales 12 fueron accidentes de tránsito, un incendio estructural y dos carros incendiados.

Los camisas rojas dispensaron 13 atenciones prehospitalarias.

En tanto, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) no reportó víctimas fatales en sus áreas de cobertura, que son 50 puntos a nivel nacional.

El estamento reportó que casi 7 mil personas visitaron las playas, siendo los puntos más concurridos el balneario Las Mendozas, en Penonomé, y las playas Las Lajas, en San Félix, Chiriquí y La Angosta en la Costa Arriba de Colón.

El viceministro de Seguridad encargado, Juan Carlos Rodríguez, exhortó a la ciudadanía a disfrutar las festividades con responsabilidad, respeto y apego a la ley.

Para estos carnavales, la Fuerza Pública mantiene un despliegue de 30 mil unidades a nivel nacional, con presencia en rutas, playas, ríos, islas, centros de eventos y áreas residenciales.