Festival Carnavalístico en la Cinta Costera: Agenda de esta noche 14 de febrero

La fiesta continúa y este sábado 14 de febrero la Cinta Costera se convierte en el epicentro de la música, el ritmo y la energía caribeña con el Festival Carnavalístico Vol. Caribe.

Desde las 8:00 p.m., las tarimas del Istar PTY Stage y el Latin Stage encenderán la noche con presentaciones de grandes artistas nacionales e internacionales que prometen un espectáculo inolvidable.

En el Istar PTY Stage estarán El Roockie, Akim, RD Maravilla, El Zeta, Eiby, DJ Chelino y Black Lions Crew, acompañados por los DJ’s residentes DJ Yelow y DJ Sombrita, en una noche cargada de flow urbano.

Mientras que el Latin Stage pondrá a vibrar al público con Mauricio Silva, La Disco Virtual, Raúl Aparicio y Ulpiano Vergara, junto a los DJ’s residentes DJ Joss y DJ Draft, llevando todo el sabor tropical y típico a otro nivel

La entrada es completamente gratis, en un ambiente seguro y familiar para que panameños y visitantes.