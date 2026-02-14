La influencer Sasha Nikita y la expresentadora de televisión Jacky Guzmán se lucieron en el Parque Porras este sábado de Carnaval.

Sasha desfilo en un carruaje con la Calle Arriba de Las Tablas. "Estoy profundamente feliz y agradecida de formar parte del carnaval más grande de Panamá, el Carnaval de Las Tablas junto a @callearribalt".



Añadió: "Es un honor sumarme a una celebración que refleja nuestra cultura en su máxima expresión, donde el arte, la tradición y la pasión de todo un pueblo se unen para crear algo verdaderamente extraordinario".

"Mi deseo es que los ojos del mundo estén puestos en el mejor carnaval de Panamá, que puedan sentir su energía, su historia y su grandeza", indicó.



Explicó que junto a @maissibeautyshop, "venimos a honrar el arte y la belleza que hacen posible esta fiesta, reconociendo el arduo trabajo de los artesanos que durante todo el año entregan su talento, dedicación y amor para que estos cuatro días brillen con tanta fuerza.

Jacky Guzmán desfiló en un carruaje de Calle Abajo de las Tablas con un disfraz muy colorido y también se llevó el aplauso de los presentes.

Aunque hubo quienes dijeron que Saha Nikita se lució más que "La Peque", pero sin desmeritar la belleza de ambas.