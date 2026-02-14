Panamá acumula 19 muertes por influenza este 2026

Panamá acumula 19 muertes por influenza en lo que va de 2026, tras confirmarse cuatro nuevos casos durante la semana epidemiológica 4 (25 al 31 de enero de 2026), mientras las autoridades sanitarias mantienen el llamado a la población a reforzar las medidas de autocuidado como una de las principales acciones de prevención.



De acuerdo con el informe epidemiológico semanal divulgado este sábado por el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), "de las 19 defunciones, no contaban con vacuna contra la influenza el 89.5% (17) y el 73.7% (14) tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares y renales".



El reporte oficial señala que, en lo que va de 2026, las muertes registradas corresponden únicamente a influenza, aunque el informe de las autoridades sanitarias también recopila la incidencia de otras enfermedades víricas como dengue, zika, chikunguña, malaria y gusano barrenador, entre otras.



Las autoridades sanitarias ya habían advertido el pasado 20 de enero sobre "un incremento significativo de fallecimientos asociados a la influenza" durante la primera semana epidemiológica del año y reiteraron el llamado a la ciudadanía a cumplir las medidas preventivas, incluida la vacunación, frente a esta enfermedad viral respiratoria.



"Panamá se encuentra en umbral de alerta al registrarse un incremento significativo de defunciones asociadas a la influenza", afirmó la técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, Catherine Castillo, según un comunicado difundido el pasado 20 de enero.



Castillo explicó entonces que, además de la influenza, en el país circulan otros virus respiratorios como el virus sincitial respiratorio (VSR), metaneumovirus, rinovirus y covid-19, "lo que incrementa el riesgo de complicaciones, sobre todo en adultos mayores, niños pequeños y personas con comorbilidades".



Durante 2025, un total de 116 personas murieron en Panamá por causa de la influenza, de las cuales el 85,3 % (99) no contaban con vacuna contra la enfermedad y el 92,2 % (107) tenían factores de riesgo, entre ellos edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias e inmunosupresión, según las estadísticas oficiales de la cartera de Salud.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó en enero pasado a los países del continente mantenerse vigilantes y reforzar la preparación de los servicios sanitarios ante la circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR), que podría generar mayor presión en hospitales y centros de salud durante lo que resta de la temporada invernal en el hemisferio norte.