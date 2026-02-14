Arrancan patrullajes para fortalecer la vigilancia en el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí

La Isla Paridas dentro del Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí recibió a decenas de visitantes que están a bordo del crucero Star Pride, quienes disfrutaron de la biodiversidad que ofrece Playa Lanza una gran zona rodeada de una interesante vegetación y agradable clima.

Con la llegada de esta embarcación y el inicio del operativo interinstitucional “Guardianes 2026”, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) a través de su cuerpo de guardaparques del Sistema Nacional de áreas Protegidas (SINAP) lleva a cabo una serie de patrullajes para fortalecer la vigilancia en esta zona marino-costera de gran belleza.

Los visitantes recibieron una breve instrucción por parte del personal administrativo del Parque Marino con la finalidad de orientarlos sobre el cumplimiento de las normas dentro del área protegida. Estas acciones de docencia para los visitantes, está amparadas bajo la Ley General del Ambiente (Ley 41) y el Plan de Manejo del Parque Nacional.

Con estas acciones, MiAMBIENTE a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) refuerza la protección del patrimonio natural y garantiza una experiencia segura y ordenada para quienes visitan una de las joyas marinas del Pacífico panameño.