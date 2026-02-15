Hombre muere mientras intentaba agarrar pipas; el racimo se desprendió de forma repentina

Un trágico accidente acabó con la vida de un hombre la tarde de ayer, sábado de carnavales, cuando intentaba bajar unas pipas de una palma de más de 20 metros de altura en la comunidad de El Carrasco, corregimiento de Los Algarrobos, en la provincia de Veraguas.

La víctima fue identificada como Francisco Mojica, de 53 años. Según relataron sus familiares, el hombre decidió subir a la palma para alcanzar un racimo de cocos, como lo había hecho en otras ocasiones.

Pero en plena maniobra, un pesado racimo se desprendió de forma repentina y le cayó directamente en la cabeza. Quienes estaban en el lugar contaron que, tras el fuerte impacto, Mojica perdió el equilibrio mientras se encontraba sobre una escalera.



El golpe lo hizo irse hacia atrás y cayó de espaldas desde una altura considerable, estimada en más de 20 metros, quedando tendido en el suelo.

De inmediato, varios familiares, entre ellos uno de sus hijos, corrieron a auxiliarlo. Intentaron reanimarlo en medio de la desesperación, pero Francisco Mojica dejó de respirar a los pocos minutos, falleciendo prácticamente en el sitio.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional y el personal correspondiente para acordonar el área e iniciar las investigaciones, además de coordinar el levantamiento del cuerpo.

El hecho ocurrió en plena celebración de carnavales, dejando consternados a familiares, amigos y vecinos de El Carrasco, quienes lo describieron como un hombre trabajador y dedicado a su familia.