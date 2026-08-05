Federales tienen expectativas altas en la Serie del Caribe Kids

Los Federales entrenan en el estadio Rod Carew, trabajan en las jugadas de fundamento, afinan en la defensa, el bateo y principalmente en el cuerpo de lanzadores, explicó el piloto de la tropa chiricana, Eddie Serrano, sobre el equipo panameño que se prepara para la Serie del Caribe Kids 2026 en Nayarit, México, la cual es organizada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

"En torneos cortos como este, tú sabes que nos enfocamos mucho en lo que es el pitcheo, la defensa y tenemos unos niños muy rápidos, así que eso nos va a beneficiar bastante", explicó Serrano, quien agregó que en su plantilla no cuentan con muchos jugadores de fuerza a la ofensiva, pero tienen peloteros de contacto.

"Tenemos un grupo de niños que son buenos bateadores; de repente no de tanta fuerza, pero sí son niños de contacto y en eso nos enfocamos bastante", agregó el piloto del equipo chiricano que representará a Panamá en la Serie del Caribe Kids, en un video de Probeis.

Panamá llega entusiasmada y con deseos de realizar un buen torneo en tierras mexicanas.

"Las expectativas son bastante altas", dijo Serrano, quien reiteró que cuentan con buen pitcheo para la justa regional, también lo que pueda aportar la ofensiva con el bate, y agregó que se ha sido insistente en el recorrido de las bases.

Panamá debuta ante República Dominicana

Los Federales (Panamá) debutarán este lunes 10 de agosto ante República Dominicana a las 12:00 del mediodía en Nayarit, México, en la Serie del Caribe Kids.

"Nos vamos a enfocar desde el primer partido como si fuese una final y pienso que el primer partido va a hacer que los niños rompan el hielo y puedan jugar con soltura", apuntó Eddie Serrano.

El segundo partido de Federales será contra Venezuela el martes 11 de agosto, mientras que el miércoles se enfrentarán a Puerto Rico y cerrarán ante México Rojo y México Verde, el jueves 13 y viernes 14 de agosto, respectivamente.