GFTeam se corona en torneo de Jiu-Jitsu

La representación de GFTeam se coronó campeona, seguida por Shaikan, mientras que Serpente se ubicó en la tercera casilla del torneo AJP Tour National Panamá, celebrado el pasado lunes en el Centro de Entrenamiento Deportivo Atheyna Bylon.

El evento deportivo contó con la participación de más de 200 atletas de más de 13 nacionalidades, una iniciativa que busca continuar impulsando el desarrollo del Jiu-Jitsu en Panamá.

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En el plano deportivo, junto a GFTeam, Panamá alcanzó el primer lugar en la clasificación general por países, un resultado que refleja el crecimiento de esta disciplina y el nivel competitivo alcanzado por sus atletas.

El evento AJP Tour National Panamá 2026 estaba programado originalmente para el pasado domingo 11 de octubre; sin embargo, debido al sismo registrado, se reprogramó y llevó a cabo el pasado lunes en la misma sede.

El AJP Tour National Panamá forma parte del calendario internacional de Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro y otorga puntos para el ranking mundial del circuito, lo que representa una valiosa oportunidad para que los atletas locales e internacionales avancen en sus objetivos competitivos.

Con este resultado, Panamá no solo celebró una destacada actuación deportiva, sino que también demostró su capacidad organizativa para responder ante circunstancias adversas y mantener el impulso del Jiu-Jitsu en el país.