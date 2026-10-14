CSS activa plan de contingencia en su red de hemodiálisis para garantizar atención a pacientes renales tras el sismo

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que puso en marcha un plan de contingencia operativo a nivel nacional dentro de su red de hemodiálisis con el objetivo de asegurar que todos los pacientes con insuficiencia renal crónica reciban sus terapias completas y sin interrupciones tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre.

A través de la Coordinación Nacional de Terapias de Sustitución Renal, la entidad asegura, reorganizó turnos y reubicó equipos en las zonas más afectadas para absorber la demanda de atención y mantener la continuidad de los tratamientos de soporte vital.

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Estatus de atención por hospitales y salas de hemodiálisis

La respuesta operativa de la red de salud se distribuye según la condición de cada centro hospitalario:

En el Hospital Dr. Ezequiel Abadía en Soná inició atención el martes 13 de octubre bajo un esquema de horarios especiales para cumplir con los tiempos de sesión de los pacientes de la zona sur veragüense.

Mientras que en la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez en Santiago, Veraguas opera sin eventualidades y mantiene horarios adaptados durante toda la semana para atender a la totalidad de los usuarios asignados.

En tanto que en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado (Chitré, Herrera) retomó desde este martes sus horarios y tiempos de sesión regulares sin reportar incidencias. Durante el fin de semana y el lunes 12 brindó soporte directo recibiendo a pacientes derivados de la unidad de Soná.

Y en las Salas Metro 1, Metro 2 e Instituto de la Salud de los Trabajadores (Panamá): Recibieron de manera ordenada a los pacientes procedentes de la unidad Metro 3. La CSS trasladó los equipos de Metro 3 hacia otros centros de la red para reforzar la capacidad operativa.

Precisa la entidad que la normalización a partir del miércoles 14: Las demás unidades de hemodiálisis en Panamá Metro, Panamá Oeste e interior del país retornan a sus turnos regulares este miércoles 14 de octubre, manteniendo activos los protocolos de evacuación y emergencia ante posibles réplicas.

Recomendaciones y restricciones médicas para pacientes renales

La Coordinación Nacional de Terapias de Sustitución Renal reiteró a los pacientes la importancia de acudir puntualmente a sus citas programadas y extremar los cuidados dietéticos durante el periodo de contingencia:

Limitar la ingesta diaria de agua y líquidos según las indicaciones de su médico tratante.

Evitar alimentos con alto contenido de sodio, tales como embutidos, enlatados, sopas instantáneas y productos procesados.

Reducir el consumo de alimentos ricos en potasio, entre ellos frutas cítricas, tomates, mangos y plátanos.

La CSS enfatizó que, en caso de presentar señales de alarma como dificultad para respirar, hinchazón (edema), debilidad marcada o palpitaciones, el paciente debe trasladarse de inmediato al cuarto de urgencias más cercano.