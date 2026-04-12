Ghana piensa en Paulo Bento y Carlos Queiroz

Los portugueses Paulo Bento y Carlos Queiroz son los principales candidatos para dirigir a la selección de Ghana, rival de Panamá en el Mundial 2026.

La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA por sus siglas en inglés) fulminó hace unas semanas a su entonces seleccionador, Otto Addo tras una seguidilla de malos resultados.

Según medios internacionales los directivos ghanses se han mostrado impresionados por la experiencia de ambos técnicos lusos.

Bento dirigió a la selección de su país entre 2010 y 2014, llevándola a las semifinales de la Euro 2012 y del Mundial de 2014, además de Corea del Sur en la eliminatoria del 2022.

Por su parte, Queiroz dirigió a Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Colombia, Egipto, entre otros.