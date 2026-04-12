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Panamá

Ghana piensa en Paulo Bento y Carlos Queiroz

Actualizado 2026/04/12 15:02:23
  • G. Herrera / gherrera@epasa.com / @PanamaAmerica

Según medios internacionales los directivos ghanses se han mostrado impresionados por la experiencia de ambos técnicos lusos.

Paulo Bento y Carlos Queiroz cierta ventaja para dirigir a Ghana. Foto: Archivo

Paulo Bento y Carlos Queiroz cierta ventaja para dirigir a Ghana. Foto: Archivo

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Los portugueses Paulo Bento y Carlos Queiroz son los principales candidatos para dirigir a la selección de Ghana, rival de Panamá en el Mundial 2026.

 La Asociación de Fútbol de Ghana  (GFA por sus siglas en inglés) fulminó hace unas semanas a su entonces seleccionador, Otto Addo tras una seguidilla de malos resultados.

Según medios internacionales los directivos ghanses se han mostrado impresionados por la experiencia de ambos técnicos lusos.

Bento  dirigió a la selección de su país entre 2010 y 2014, llevándola a las semifinales de la Euro 2012 y del Mundial de 2014, además de Corea del Sur en la eliminatoria del  2022.

Por su parte, Queiroz  dirigió a Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Colombia, Egipto, entre otros. 

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