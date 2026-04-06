Hillary Heron con otra medalla de plata en el Mundial de Gimnasia

La panameña Hillary Heron cerró su participación en la Copa Mundial de Gimnasia Artística que se disputó en el Cairo, Egipto, al lograr su segunda medalla de plata, la cual fue en Suelo.

La Federación Panameña de Gimnasia informó que Heron tuvo una rutina estupenda logrando un puntaje de 12.933 y ubicarse en la segunda posición en la Final de Suelo. El primer lugar fue para la china Qinqin Ke (12.966), mientras que el tercer puesto fue para la española Laia Font (12.900).

Cabe destacar que Heron tuvo mejor puntaje que atletas como Elizaveta Us (Rusia), Thelma Adalsteinsdottir (Islandia), Ceren Biner (Turquía), Salina Bousmayo (Marruecos) y Bohdana Kovalova (Ucrania).

Para Heron esta fue su segunda presea en esta competencia; la primera también fue plata pero en el aparato de Salto.

Heron tuvo dos excelentes saltos para ubicarse en la segunda posición de la final de este aparato.

En el primer salto, Heron tuvo una puntuación de 13.133, mientras que el segundo fue de 13.466 logrando en la sumatoria un puntaje de 13.499 logra alcanzar el segundo lugar en esta final por detrás de la atleta española Laia Font, quien logró 13.533.

"Agradecemos el gran trabajo de sus entrenadores Carlos Gil y Yareimi Vázquez, además del Cuerpo Interdisciplinario del COP por estar siempre presente con cada uno de nuestros atletas", destacó la Federación Panameña de Gimnasia.