Argentina / Inglaterra / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos Inglaterra y Argentina: sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/07/15 12:30:00 Noticias Relacionadas 1 Inglaterra y Argentina: una rivalidad histórica 2 El dogma de Tuchel y el pragmatismo de Scaloni 3 Atlas, el robot que celebra los goles como Kane y Haaland 4 A De la Fuente le gustaría jugar la final con Argentina por su amistad con Scaloni 5 España le amarga la fiesta a Mbappé y es finalista del Mundial 6 Pitazo: Thomas Christiansen y su tercera etapa con Panamá camino al Mundial 2030 Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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