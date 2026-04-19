Ismael anota doblete y León sigue metido en zona de liguilla en México

El panameño Ismael Díaz (28 años) anotó doblete la noche del sábado en la victoria 3-1 de León sobre Juárez por la jornada 15 de la Liga Mx.

Con esta nueva victoria, la "Fiera", como se le conoce a León, se mantiene en puestos de Liguilla en el Torneo Clausura 2026 en el fútbol de México.

Los goles de Ismael cayeron al 30 y 45 del primer tiempo para certificar su gran actuación; Daniel Arcila cerró la cuenta al 68'; Oscar Estupiñán descontó para los fronterizos al 53'.

El primer gol de Ismael fue una maravilla, ya que aprovechó una buena asistencia de Beltrán, pisó el área, con un quiebre se sacó al defensa rival que se cae al césped, después de eso, la manda a guardar.

Mientras que en el segundo, Ismael simplemente aprovecha una serie de rebotes para conectar de derecha y vencer al portero de Juárez, que nada pudo hacer para evitar la anotación del panameño.

León alcanzó los 22 puntos en el torneo lo que lo mantiene en la zona buena para estar en la fiesta grande del fútbol mexicano en el que estarían entre otros, Toluca, Cruz Azul, Pumas, Chivas.