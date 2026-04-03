Jaime Penedo y su consejo a la selección de Thomas Christiansen para el Mundial

El exguardameta Jaime Penedo, miembro de la selección que jugó el primer Mundial absoluto en la historia de Panamá, hace 8 años en Rusia, manifestó que la experiencia que depara este torneo comienza mucho antes de que ruede el balón en el debut.

“Al Mundial no se va solo a participar, se va a competir. Pero también hay que disfrutarlo. Es el torneo más grande del fútbol”, declaró.

Al recordar la primera experiencia de Panamá, de la que fue protagonista, Penedo dijo que los cambios de perspectiva para los jugadores comienzan desde la clasificación misma.

“Cuando entras a una Copa del Mundo se te abre otro panorama. Equipos europeos, selecciones del ‘top 10’, quieren jugar contigo. Es como si te invitaran a una fiesta más grande, más élite”, explicó el exfutbolista nacido hace 44 años en la capital panameña.

En su debut mundialista, la selección panameña fue emparejada en el Grupo G, con las de Inglaterra, Bélgica y Túnez.

Entre los futbolistas que más lo impresionaron: los belgas Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku y Harry Kane, a quienes describió como figuras que combinaban técnica, potencia física y precisión en un nivel muy alto.

Olor y sabor Mundial

Sin embargo, uno de los momentos que más lo impactó ocurrió incluso antes de saltar al campo: el viaje hacia Rusia.

“Desde el avión empiezas a sentir el Mundial. Todo estaba ambientado: las almohadas, las sábanas, las sandalias, todo con la imagen del torneo. Te va mandando el mensaje de lo que significa estar ahí”, recordó.

Luego ocurre uno de los instantes más emotivos para cualquier futbolista: el debut.

“Cantar el himno en un Mundial es algo especial. Uno lo canta muchas veces, pero hacerlo en ese escenario, ver tu bandera, es algo que mueve mucho”, afirmó.

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Rusia 2018 dejó momentos agridulces, derrotas duras ante Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (1-2), pero también inolvidables, como el gol de Felipe Baloy a los Tres Leones.

Fue el primero de Panamá en su historia en mundiales. “Un gol que la afición vivió con mucha alegría. Estaba contento por Felipe y por la gente”, dijo.

Uno de los recuerdos más marcantes del partido contra Inglaterra en Sochi fue el silencio en el vestuario al descanso. La Roja perdía por 5-0.

“Era un camerino apagado, silencioso”, dijo el exjugador del Osasuna, Los Angeles Galaxy, el SaprisSa y Dínamo Bucarest.

“Empezamos perdiendo muy temprano, con un tiro libre, luego un córner y cabezazos solos en el punto penal. Era complicado”, recordó.

El portero reconoció que varios de los goles ingleses llegaron tras desatenciones defensivas. El rival castigaba cada error.

“Como portero uno se queda con el 6-1. Si pudiera sacar ese partido de mi currículum, lo haría, pero no puedes perder así en un Mundial”, admitió.

Al cuarto con Cooper

Penedo recordó que el entonces seleccionador, el colombiano Hernán Gómez, le pidió un favor especial: compartir la habitación con el mediocampista Armando Cooper.

“Me dijo: Flaco, necesito pedirte un favor. Quiero que Cooper sea tu compañero de cuarto’”, comentó.

Explicó que normalmente, en las concentraciones que tenía un número impar de jugadores, solía quedar solo, pero entonces el técnico buscaba que Cooper se mantuviera 'más enfocado' en la preparación.

“Armando y varios del grupo jugaban mucho PlayStation, así que la idea era ponerlo con alguien más tranquilo”, bromeó.

Sin embargo, el plan tuvo un giro inesperado.

“En vez de llevarlo a mi cuarto, terminamos en el de él, que era prácticamente el centro de PlayStation del equipo. Así que me tocó ir a romper ese centro”, dijo entre risas.

Penedo admitió que Panamá llegó a su primera Copa del Mundo con una enorme ilusión, aunque también en pleno proceso de aprendizaje.

“Nosotros no fuimos solo a participar, queríamos competir. Pero también era la primera vez y quizá no sabíamos del todo a lo que íbamos”, concluyó con nostalgia.