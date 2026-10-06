Estados Unidos
José Caballero, al margen de la acción en la postemporada
- Redacción
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José "Chema" Caballero atraviesa una fase de escasa actividad en la postemporada 2026.
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El panameño José "Chema" Caballero atraviesa una fase de escasa actividad en la postemporada 2026 con los Yankees de Nueva York.
A pesar de una sólida campaña regular donde bateó .231 con 14 cuadrangulares, 51 carreras impulsadas y 34 bases robadas en 136 juegos, su rol se ha visto notablemente reducido en octubre.
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Tras formar parte del roster para la Serie de Comodines frente a los Medias Rojas de Boston y la Serie Divisional ante sus antiguos Rays de Tampa Bay, el infielder santeño ha quedado al margen de la alineación titular.
Sin turnos oficiales al bate y reservado principalmente para labores defensivas o de corredor emergente.
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