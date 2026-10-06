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Estados Unidos

José Caballero, al margen de la acción en la postemporada

Publicado 2026/10/07 00:00:00
  • Redacción
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  • 10Deportivo@epasa.com
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  • @10Deportivo

José "Chema" Caballero atraviesa una fase de escasa actividad en la postemporada 2026.

José 'Chema' Caballero. Foto: Instagram

José 'Chema' Caballero. Foto: Instagram

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El panameño José "Chema" Caballero atraviesa una fase de escasa actividad en la postemporada 2026 con los Yankees de Nueva York.

A pesar de una sólida campaña regular donde bateó .231 con 14 cuadrangulares, 51 carreras impulsadas y 34 bases robadas en 136 juegos, su rol se ha visto notablemente reducido en octubre.

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Tras formar parte del roster para la Serie de Comodines frente a los Medias Rojas de Boston y la Serie Divisional ante sus antiguos Rays de Tampa Bay, el infielder santeño ha quedado al margen de la alineación titular.

Sin turnos oficiales al bate y reservado principalmente para labores defensivas o de corredor emergente.

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