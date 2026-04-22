José Camarena es elegido el 'Manager del Año' en el béisbol mayor

La Federación Panameña de Béisbol anunció este martes al ganador del premio "Manager del Año 2026" el cual recae sobre el director debutante José Camarena de Panamá Oeste.

Camarena condujo a los Vaqueros de Panamá Oeste al tercer lugar de la clasificación en la Ronda Regular y le cambió la cara al equipo por completo, haciendo que sus peloteros tuvieran la confianza en el juego y rindieran al máximo en cada partido.

"Contento, muy contento por esta designación, se trabajó duro para poner al equipo en una buena posición, se pudo haber llegado más lejos, pero están las bases de un objetivo que pronto podrá cumplirse", dijo el manager.

Panamá Oeste en la Ronda de Ocho equipos eliminó a Darién por 3-2.

La novena de los "Vaqueros", llegaron hasta la semifinales, donde fueron eliminados por Chiriquí por 4-1.