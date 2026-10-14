José 'Chema' Caballero en la élite defensiva de las Grandes Ligas

La élite defensiva de las Grandes Ligas ya tiene nombre y apellido.Los finalistas de los Yankees de Nueva York al Premio Guante de Oro Rawlings 2026 son el panameño José "Chema" Caballero, como jugador utility; el receptor Austin Wells y el jardinero Cody Bellinger.

El Premio Guante de Oro Rawlings es el máximo reconocimiento a la excelencia defensiva.

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El infielder panameño José Caballero se mete de lleno en la conversación tras protagonizar una de las mayores mejoras defensivas del año en calidad de jugador utility con la novena neoyorquina.

Caballero es considerado uno de los mejores jugadores utility de la Carpa Grande y en ese rol tuvo un destacado desempeño esta temporada, jugando diferentes posiciones con el equipo del Bronx.

Su habilidad para embasarse y generar carreras, combinada con su velocidad en las bases, lo convirtieron en una pieza muy valiosa para un conjunto que precisamente necesitaba imprimir un juego más dinámico, como el que aporta el versátil jugador istmeño.