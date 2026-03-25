José Córdoba espera un juego ‘intenso’ ante Sudáfrica

Panamá sigue buscando su mejor versión para enfrentar este viernes a Sudáfrica, como visitante, en el primer partido de fogueo que tendrán ambos equipos, como parte de la preparación camino al Mundial 2026.

“Sudáfrica es una selección a la cual se puede comparar con Ghana, ellos se han enfrentado muchas veces y es un fútbol parecido, donde creo que podemos hacer una comparación y tener un poco más de esa sensación de cómo puede ser el partido, si muy aguerrido, un partido intenso en el ámbito de los duelos y de la intensidad, y eso seguramente nos servirá”, detalló el defensor del Norwich City, del fútbol inglés, José “Coto” Córdoba, sobre su sparring de mañana y el rival que tendrá la Roja en el Mundial.

Ayer, Panamá siguió entrenando en el Sugar Ray Xulu Stadium, bajo la tutela de Thomas Christiansen, intentado afinar su juego para el ensayo ante Sudáfrica, el cual será un termómetro para su rivales del Mundial 2026 que son: Ghana, Inglaterra y Croacia.

“Coto” Córdoba regresa a la selección, luego de perderse los últimos tres partidos de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf por lesión.

“Muy feliz, muy feliz de estar acá, de regresar y contento por esa oportunidad de estar acá de vuelta en la selección”, expresó Cordoba.

A falta de dos días para el encuentro de este viernes, sólo resta el defensor Jiovany Ramos para completar el grupo de 23 jugadores convocados para ambos importantes partidos en suelo africano.

Se espera que Ramos se una este jueves a la concentración y quede todo el grupo listo para cuando ambos seleccionados se enfrenten este viernes 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, en un encuentro programado para las 7:00 p.m. hora local (12pm hora de Panamá).

Este miercoles se reportaron a los entrenamientos los jugadores: Aníbal Godoy, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez y el guardameta César Samudio.